Президент Литвы официально объявил, что идет на второй срок

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня на пресс-конференции объявил, что будет участвовать в выборах главы государства в мае будущего года.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я буду участвовать в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 г.", — заявил президент на пресс-конференции, сообщают литовские СМИ.

В настоящее время Гитанас Науседа является самым популярным политиком в Литве. По данным компании Vilmorus, 64,6 % респондентов положительно оценивают нынешнего президента, и лишь 16,4 % — отрицательно. Президент также занимает первое место в опросе о том, кто из политиков лучше всего представляет интересы избирателей.

"Многое произошло за эти четыре с половиной года. Произошло то, что мы не могли предсказать в 2019 году: пандемия, незаконные выборы в Беларуси, нелегальная миграция, война в Украине, рост цен на энергоносители. Однако, несмотря на эти вызовы, а может быть, даже благодаря им, Литва стала сильнее. Сегодня Литва стала сильнее и безопаснее и сделала большой шаг вперед в понимании потребностей более слабых членов общества. Сегодня было принято много решений, которые приблизили нас к модели государства всеобщего благосостояния, о которой я говорил в 2018-2019 годах", — сказал Науседа.