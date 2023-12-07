ВОЗ призывает страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран мира повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки, чтобы снизить количество смертей. Об этом говорится в заявлении организации.

В организации отмечают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования здорового поведения среди населения.

Ежегодно во всем мире 2,6 мин человек умирают из-за связанных с употреблением алкоголя причин, а более 8 млн — из-за нездорового питания. Специалисты убеждены, что более высокие налоги будут стимулировать компании производить более здоровые продукты.

Акцизный налог на алкогольные напитки применяется, по крайней мере, в 148 странах на национальном уровне. Однако, по меньшей мере в 22 странах вино освобождено от этого налога, большинство из них расположены в Европейском регионе.

"Налогообложение вредных для здоровья продуктов будет способствовать укреплению здоровья населения. Это будет иметь положительное влияние на общество — меньше болезней и ослабление здоровья, а правительства получат доходы для предоставления государственных услуг", - заявил Рюдигер Креч, директор ВОЗ по укреплению здоровья.

В частности, по его словам, в случае с алкоголем налоги также помогают предотвратить насилие и дорожно-транспортные травмы.

Исследование 2017 года показывает, что налоги, которые повышают цены на алкоголь на 50%, помогут предотвратить более 21 миллиона смертей за 50 лет и принесут почти $17 триллионов дополнительных доходов. Это эквивалентно совокупному государственному доходу восьми крупнейших экономик мира за год.

Недавний опрос Gallup, проведенный в сотрудничестве с ВОЗ и Bloomberg Philanthropies, показал, что большинство опрошенных людей во всех странах поддерживают повышение налогов на нездоровые продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки.