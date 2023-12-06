В Литве хотят расширить возможности лишения гражданства по соображениям нацбезопасности

Министерство внутренних дел Литвы готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщает LRT.

По действующему законодательству, из соображений нацбезопасности лишить гражданства Литвы можно только лицо, получившее его в исключительном порядке. Таких всего около 700 человек и соответствующие службы проводят проверки, нет ли к этим людям вопросов.

Лица, получившие литовское гражданство на основании происхождения и других, не могут быть лишены гражданства.

Глава МВД Агне Билотайте рассказала, что ведомство подготовило изменения, по которым это станет возможно – исключительно в случаях, если лицо признают представляющим угрозу для безопасности страны.

Миграционному отделу поручили пересмотреть списки подсанкционных лиц и выяснить, есть ли среди них граждане Литвы или их родственники.

Министр также подтвердила, что дети российского олигарха Романа Абрамовича действительно имеют литовское гражданство и получили его еще до полномасштабной войны.