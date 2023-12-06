Мадуро заявил о создании 24-го штата Венесуэлы на территории соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании 24-го штата страны на территории, занимающей две трети площади соседнего государства Гайана.

Гайана-Эссекибо является спорной территорией между венесуэльцами и гайанцами. Каракас считает ее исконно своей, ставшей гайанской с 17 февраля 1966 года.

Ранее президент Мадуро назначил на 3 декабря консультативный референдум о будущем зоны, которую Гайана считает законной частью своей страны. Венесуэльцы одобрили присоединение большей части Гайаны, которая не намерена уступать свои земли.

Давний конфликт вокруг региона обострился в 2015 году, когда там нашли богатые месторождения нефти и газа. Референдум может спровоцировать военный конфликт соседних стран.

После референдума Мадуро заявил, что теперь в стране появился новый регион Гайана-Эссекибо и показал новую карту с ним. По словам венесуэльского лидера, карта будет немедленно предоставлена во все образовательные учреждения страны.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия венесуэльских властей представляют угрозу, обещал поднять вопрос в Совбезе ООН и уведомить о происходящем Международный суд ООН.

«Гайана... активизирует меры предосторожности для защиты территории», - отметил глава государства в своем обращении.