Страны Балтии объявили Польше демарш из-за блокады на границе с Украиной

Послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной, что, по их мнению, подрывает ее способность противостоять полномасштабному вторжению России.

Об этом в комментарии ERR заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

По словам Кикас, в дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому для привлечения внимания к определенной проблеме.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики", – пояснила пресс-секретарь эстонского МИД.

Она выразила надежду, что Польша, Украина и Европейская комиссия совместно найдут решение проблемы "в ближайшее время", а Эстония продолжит поиск решения с новым польским правительством.

"У министра иностранных дел Маргуса Тсахкны состоялась беседа с бывшим министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Кроме того, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллинн, где этот вопрос обязательно будет обсуждаться", – отметила Кикас.