Власти Беларуси объявили экстремистским telegram-канал Лявона Вольского

Суд Лидского района 28 ноября признал «экстремистским» telegram-канал Лявона Вольского, следует из перечня экстремистских материалов на сайте Мининформа РБ.

Помимо канала Вольского, экстремистскими объявлены telegram-каналы «Екологiчна Платформа», «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ. ПУХОВИЧИ ДЛЯ ЖИЗНИ», «Народны дэпутат»; : «Беларусь Без Цензуры», «Бомжи в Париже», «Говорит Беларусь», «Говорит Беларусь».

Также в перечень включены аккаунты в Instagram-«talaka_in_italia» и belarus2belarus; страница «Вконтакте» «Николай Масловский»; аккаунты в TikTok Klim Zlobich, _Prosto_Belarus_ , «anatoykoipe», «Андреевич»; сообщество и страницы в Facebook «Цэнтр Беларускай Салiдарнасцi/Centrum Bialoruskiej Solidarnosci», «Усё аб Дуброўна»; сообщество в «Одноклассниках» «Беларусь. Всё обо всём».