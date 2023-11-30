Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала ограничить возможность России и Беларуси через Интерпол достигать своих политических целей. Об этом она заявила в рамках 91-й генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит 29-30 ноября в Вене.

В ноябре Литва направила письмо главам МВД стран Европейского Союза и ассоциированных стран Шенгенской зоны по проектам резолюций, представленных Россией и Беларусью.

По словам Билотайте, предложение России явно противоречит резолюции, предложенной Украиной и принятой на генеральной ассамблее в прошлом году; кроме того, Москва полностью игнорирует дискуссии в рабочей группе о возможности приостановления членства государств, нарушающих правила Интерпола.

Белорусское предложение направлено на публикацию непроверенных отчетов Интерпола о международных розысках и, говорят в Литве, позволит "использовать двусторонние отношения для того, чтобы действовать на основе непроверенных сообщений".

"Мы отмечаем, что Россия и Беларусь всегда ищут способы навязать свою политическую волю. Эта Генассамблея не является исключением, и это хорошо иллюстрируют проекты резолюций, предложенные этими странами. Мы должны обеспечить, чтобы такие предложения не были приняты", – сказала Билотайте.

Международная организация уголовной полиции, или Интерпол, способствует сотрудничеству полицейских органов на глобальном уровне.