Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ с участием Лаврова

Польша не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ в Северной Македонии на этой неделе из-за приглашения на это мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел Польши Шимон Шиньковский вель Сенк, сообщает AFP.

По словам Шиньковского вель Сенка, он не будет участвовать в заседании ОБСЕ и не отправит в столицу Северной Македонии ни одного из своих заместителей.

"Мы просто не можем игнорировать тот факт, что российский министр иностранных дел будет присутствовать за столом организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе", – пояснил он.

Назвав присутствие Лаврова "неприемлемым", Шиньковский вель Сенк добавил, что Польша разделяет взгляд стран Балтии, которые ранее объявили, что пропустят заседание ОБСЕ.

Во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова. Главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.