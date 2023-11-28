Украина выходит из соглашения СНГ о социальных и правовых гарантиях для военнослужащих

Украина вышла из Соглашения между государствами-членами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

«Выйти из Соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, заключенного 14 февраля 1992 года в г. Минске.

Выйти из Протокола к Соглашению между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, совершенного 19 января 1996 года в г. Москве», - говорится в документе.