Последнее обновление: 28.11.2023 14:12

Украина выходит из соглашения СНГ о социальных и правовых гарантиях для военнослужащих

Украина вышла из Соглашения между государствами-членами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

«Выйти из Соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, заключенного 14 февраля 1992 года в г. Минске.

Выйти из Протокола к Соглашению между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, совершенного 19 января 1996 года в г. Москве», - говорится в документе.



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