Последнее обновление: 27.11.2023 14:13

ГПК: С начала года Беларусь по безвизу посетили более 390 тыс. граждан ЕС

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что в текущем году уже более 390 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз.

«С 1 января "безвизом" воспользовались 389 214 проживающих в соседних с Беларусью странах Евросоюза: 234 210 граждан Литвы, 89 550 граждан и 27 337 неграждан Латвии, а также 38 117 граждан Польши», - говорится в сообщении ведомства.

С начала действия безвизового режима Беларусь посетили 774200 иностранцев: 482 473 гражданина Литвы, 177 684 гражданина и 54 216 неграждан Латвии, а также 59 827 граждан Польши.

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