В Ирландии ждут новых беспорядков после невиданного насилия в Дублине

Ирландия опасается, что насилие может вспыхнуть с новой силой после того, как беспорядки охватили Дублин накануне из-за ножевой атаки на детей в ирландской столице.

Об этом заявил глава ирландского правительства Лео Варадкар, передает BBC.

По словам Варадкара, существует потенциал для большего насилия, поскольку сейчас протесты организуются в интернете. Он отметил, что Национальная полиция "действует, исходя из того, что эти события могут повториться как в течение выходных, так и в будущем".

Ирландский премьер-министр заявил, что правительство рассмотрит возможность обновления законов, чтобы они соответствовали эпохе социальных сетей.

Варадкар добавил, что в беспорядках в четверг участвовали около 500 человек, а 400 офицеров полиции противостояли им на улицах в течение полутора часов. По его словам, полицейским удалось сдержать ситуацию в небольшой части северного центра Дублина и взять ее под контроль до полуночи.

"У нас не было беспорядков такого характера в течение десятилетий", – прокомментировал он.

Варадкар заверил, что против тех, кто участвовал в насильственных действиях, будет применена вся строгость закона. В частности, были задержаны 34 человека.

Было повреждено одиннадцать автомобилей полиции, а также подожжены транспортные средства, в том числе три автобуса и трамвай. Мятежники ограбили 13 магазинов.