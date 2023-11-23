Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения продукции.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении тарифной квоты на вывоз основных зерновых - пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в объеме 24 млн тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Квота не распространяется на поставки в ЕАЭС, передает Интерфакс.

Кроме того, поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года, а также одобрено введение квоты на беспошлинный ввоз в 2024 году мяса кур в объеме 160 тыс. тонн.