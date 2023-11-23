К блокаде украинской границы польскими перевозчиками с требованием "справедливой конкуренции", может быть причастна Россия, влияние Москвы также может иметь место в аналогичных действиях в Словакии.

Об этом пишет издание Guildhall, которое провело собственное расследование.

Официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной выступает польский гражданин Рафал Меклер. Он владеет транспортной компанией Rafał Mekler Transport. Примечательно, что он является представителем отделения пророссийской партии Konfederacja Wolnośč I Niepodległośč (Конфедерация свободы и независимости) в Люблинском воеводстве.

Эта политическая сила имеет тесные связи с Москвой. Так, лидер партии Януш Корвин-Микке выступал с призывами о признании оккупации Крыма и лично посещал полуостров в 2015 году, где встретился с гауляйтером Аксеновым.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вышеупомянутый Меклер провел ряд акций, где требовали отменить санкции против РФ.

Еще один участник блокады на польско-украинской границе – гражданин Беларуси Гордеюк Виктор Степанович. Он владеет компанией PEO-Trans. Проанализировав его страницы в соцсетях, авторы материала пришли к выводу, что он учился в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Родной брат Виктора Гордиюка – Андрей проходит службу в 38 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВС Беларуси.

Российский след обнаружили и в акциях на границе Украины со Словакией. Там организаторами блокирования границы выступили представители общественной организации "Союз автоперевозчиков Словакии" (UNAS). Антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия" эти акции поддержала.

Примечательно, что эта партия выступает за "восстановление дружеских связей" с Россией. Ее лидер Мариан Котлеба в 2014 году написал письмо беглому экс-президенту Виктору Януковичу, где Революцию Достоинства сравнил с "терроризмом".