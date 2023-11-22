Последнее обновление: 22.11.2023 14:03

Польская оппозиция отвергла предложения Моравецкого по формированию правительства

Польские оппозиционные партии отклонили предложения премьер-министра Матеуша Моравецкого о помощи в формировании коалиционного правительства, чем еще больше ослабили его шансы остаться у власти.

Депутаты от объединенной оппозиции заявили, что получили письма с призывом присоединиться к коалиционным переговорам с правящей партией "Право и справедливость", где им обещали реализовать их политические предложения, но призыв Моравецкого не получил никакой реакции, сообщает Reuters.

"Я удивлен, потому что много раз публично говорил премьер-министру, что этот фарс не нужен, что он без надобности продолжает агонию этого правительства", – сказал депутат от Польской крестьянской партии, которая входит в блок "Третий путь", Марек Савицкий.

В то же время Кшиштоф Гавковский из другого оппозиционного блока "Левица" опубликовал в Twitter (X) фотографию с приглашением от Моравецкого и написал: "Хочу сообщить, что мы никуда не уходим".

Сопредседатель ультраправой "Конфедерации", которая не входит в объединенную оппозицию, Славомир Менцен заявил, что он также отклонил приглашение Моравецкого помочь в формировании правительства.



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