Последнее обновление: 22.11.2023 14:03

Белорусский сенатор: Всем западным странам далеко до промышленности РБ

Белорусские власти воспряли на фоне последних статданных о ВВП, экспорте и промышленном производстве и торжествуют победу над введенными Западом и США санкциями.

Так, комментируя рост промышленного производства на 8% за 10 месяцев 2023 года, член верхней палаты парламента Михаил Русый указал на «своевременно принятые правительством программные документы» и заявил, что «всем западным странам далеко до такого подхода».

Запад уже давно не вводил новые санкции против Беларуси, что позволило властям хоть как-то наладить логистику экспорта, о чем и говорят показатели роста к низкой базе 2022 года.

"Экспорт товаров и услуг за 9 месяцев 2023 года составил 104,8% к соответствующему периоду 2022 года, что опережает установленный целевой параметр на данный период - 103,8%. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительное. Сохраняются высокие темпы роста экспорта товаров - 107,8%. В натуральном выражении вырос экспорт стиральных машин в 4 раза, легковых автомобилей - практически в 3 раза, телевизоров и мониторов - в 2,2 раза, нефтепродуктов - в 2 раза", - вещал сегодня в парламенте вице-премьер Петр Пархомчик.

Согласно прогнозу МВФ, долларовая инфляция в 2023 году составит не менее 4 процентов, что автоматически нивелирует рост белорусского экспорта, и это к низкой базе 2022 года, когда после введения санкций белорусский экспорт замер на несколько месяцев.

Кроме торжественных спичей, властям пока особо нечего предложить стране, кроме новых надежд на российский рынок и страны «дальней дуги», а также белорусские know-how реанимация экономических субъектов.

«Проектом плановых документов на 2024 год предусмотрено дальнейшее наращивание экспорта в РФ на 7% к уровню 2023 года и сохранение доли в российском импорте не ниже 9%. Экспорт в страны дальней дуги планируется нарастить не менее чем на 12%", - сообщил Пархомчик.

Он же, отвечая на вопрос спикера верхней палаты Натальи Кочановой, что правительство предлагает делать для сокращения убыточных предприятий, ответил «Надо самым серьезным образом рассматривать работу этих предприятий».

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