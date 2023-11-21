Власти Сербии рассмотрят вопрос совместных учений с НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении предложить правительству Сербии рассмотреть возможность проведения военных учений с НАТО и другими партнерами. Об этом Вучич сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Как главнокомандующий, я направлю запрос к правительству Республики Сербия рассмотреть решение о возобновлении совместных учений с НАТО, которые мы проводили ранее, и с другими нашими партнерами в ближайший период", – сказал Вучич.

Традиционно связанная с Россией Сербия не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира" с 2006 года. Перспективу проведения совместных учений с НАТО можно трактовать как шаг к более тесному сотрудничеству, пишет РТС.

Однако официальная позиция Сербии относительно полноправного членства в НАТО остается неизменной, а нейтралитет является ключевым аспектом ее военной политики.

"Сербия является военно нейтральной страной и будет оставаться военно нейтральной страной. Но известно, кто руководит армией и кто командует армией Сербии", – сказал Вучич.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне допустил увеличение контингента НАТО на Западных Балканах с тем, чтобы противодействовать дестабилизации региона.

НАТО уже увеличил свой контингент в Косове KFOR после того, как между Приштиной и Белградом в конце сентября обострилась напряженность.