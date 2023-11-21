Последнее обновление: 21.11.2023 16:22

Глава политбюро ХАМАС говорит о скором перемирии с Израилем

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро группировки Исмаил Хания заявил, что она близка к заключению соглашения о перемирии с Израилем.

«Мы близки к достижению соглашения о перемирии», – говорится в заявлении, которое появилось в телеграм-канале ХАМАС, а также поступило в агентство Reuters. Детали сделки в нем не уточняются.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, соглашение может включать пятидневное перемирие, состоящее из прекращения огня на земле и ограничения воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа.

Взамен будут освобождены от 50 до 100 человек, захваченных боевиками ХАМАС и «Исламского джихада». Среди них будут израильтяне, но не военнослужащие, а также пленные других национальностей. Согласно сделке, из израильских тюрем будет освобождено около 300 палестинцев.

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