Суд в Италии признал виновными сразу 207 человек по делу о мафии

Итальянский суд признал виновными 207 человек, связанных с преступной мафиозной группировкой Ндрангета из провинции Калабрия на юге Италии.

Это был крупнейший за последние 30 лет процесс по делу мафии в стране. В результате 131 обвиняемого суд оправдал, а остальных – приговорил в общей сложности более чем к 2200 годам тюремного заключения. Одно лишь оглашение приговора длилось более полутора часов.

Вынесенные приговоры завершили трехлетний судебный процесс, который проходил в специально построенном здании в городе Ламеция-Терме на юге Калабрии. Особое помещение понадобилось, во-первых, для того, чтобы обеспечить повышенные меры безопасности, а во-вторых, чтобы разместить 350 обвиняемых, 400 адвокатов и 900 свидетелей, передает BBC.

Ндрангета постепенно забирала власть в свои руки по мере того, как сицилийская Коза Ностра теряла влияние. Теперь она обладает почти полной монополией на импорт кокаина в Европу. У группировки есть базы в Северной и Южной Америке, а также и в Африке. Некоторые представшие перед судом обвиняемые были арестованы в разных странах Европы, а также в Бразилии, Эквадоре и Ливане.