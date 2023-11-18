Последнее обновление: 18.11.2023 12:51

Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Маска

Категории: США Расизм

Компания Apple приостанавливает свою рекламу в соцсети X из-за комментария, оставленного два дня назад владельцем X Илоном Маском, сообщает The Guardian.

Со схожими заявлениями выступил целый ряд технологических и медиа-компаний. В их числе студии Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal, а также IBM и Disney.

К посту "Еврейские сообщества продвигают ту же диалектическую ненависть против белых, которую они требуют прекратить в отношении их самих" Маск написал комментарий "Вы сказали правду".

Это сообщение уже осудил Белый дом. А более 150 раввинов призвали крупнейшие корпорации отказаться от рекламы в соцсети X из-за слов Маска.

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