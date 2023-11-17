Армения с 1 февраля станет полноправным членом Международного уголовного суда

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда с 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в заявлении инстанции.
"14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение документ о ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Устав вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года", – говорится в заявлении.
Армения станет 124-м государством-участником, которое присоединилось к Уставу, и 19-м государством из восточноевропейской группы, которая это сделает.
Кроме того, в МКС сообщили, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом признает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".
3 октября 2023 г. парламент Армении принял закон о ратификации Римского устава, который впоследствии был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.
Ранее Россия посылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией устава Международного уголовного суда. В свою очередь Ереван отреагировал на этот документ, но не стал раскрывать содержание этих "рекомендаций".