Военный атташе Саудовской Аравии впервые аккредитован в Беларуси

Генерал-майор Саадо Мохаммед Хосейн Алькатири аккредитован военным атташе Саудовской Аравии в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РБ.

"Аккредитация военного дипломата из Королевства Саудовская Аравия при Министерстве обороны Республики Беларусь прошла впервые за 26 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами", - говорится в сообщении.

Алькатири, который в первую очередь является атташе при посольстве Саудовской Аравии в России, исполняет свои функции по совместительству. Работать он будет из Москвы.