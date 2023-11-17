В столице Зимбабве ввели чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры

Власти зимбабвийской столицы Хараре ввели чрезвычайное положение в связи с эпидемией холеры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра Иэна Макони, эпидемия холеры вызвана "недостатком адекватных запасов питьевой воды" в столице, из-за чего люди набирают ее в "загрязненных скважинах и колодцах". Чиновник сравнил текущую ситуацию с эпидемией 2008 года, когда жертвами холеры стали более 4 тыс. жителей Зимбабве.

Отмечается, что за последние 8 месяцев в Зимбабве от холеры умерли 120 человек, число заболевших достигло 5 тыс. Эпицентром вспышки болезни стала расположенная на востоке Зимбабве провинция Маникаленд, граничащая с Мозамбиком.

С весны 2022 года в Африке южнее Сахары регулярно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших за это время - более 60 тыс. - было выявлено в Малави.