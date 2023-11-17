Последнее обновление: 17.11.2023 13:22

Spotify будет использовать ИИ от Google для рекомендации подкастов и аудиокниг

Стриминговый сервис расширил свое партнерство с Google Cloud - будет использовать большие языковые модели (LLM), которые будут помогать подбирать индивидуальные рекомендации на основе того, какие пользователь слушает подкасты и аудиокниги. Об этом пишет Reuters.

"LLM на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI и Google Bard, учатся на огромном количестве данных, чтобы генерировать текст и другой контент.

Google Cloud имеет несколько LLM, таких как PaLM 2, Codey, Imagen и Chirp, которые обучаются на тексте, кодах, изображениях, аудио и видео", - пишет агентство.

Spotify был одним из первых, кто применил искусственный интеллект для алгоритмов музыкальных рекомендаций десять лет назад. Сейчас шведская компания стремится использовать LLM, чтобы повторить этот опыт для своего немузыкального контента, такого как подкасты и аудиокниги.

"Гигант музыкального стриминга стремится увеличить свои доходы за счет расширения перечня форматов, приносящих доход, таких как подкасты и аудиокниги.

Ранее он обещал высокую доходность от своего дорогостоящего расширения в подкасты и аудиокниги", - добавляет Reuters.

"Развитие нашей технологии соответствует стремлению Google Cloud создать лучшую платформу для наших продуктов и стимулировать дальнейшие инновации благодаря новым возможностям генеративного искусственного интеллекта", - сказал директор по продуктам и технологиям Spotify Густав Седерстрём.

Благодаря расширенному партнерству с Google, Spotify также изучает возможности использования LLM для обеспечения более безопасного прослушивания и выявления потенциально вредоносного контента.



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