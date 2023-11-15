Последнее обновление: 15.11.2023 17:02

Россию впервые не избрали в исполнительный совет ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета.

Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), который руководит ее бюджетной и программной деятельностью.

Совет насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция – совещательный орган, в состав которого входят все члены ЮНЕСКО. Члены Исполнительного совета избираются по квотному принципу, причем квоты выделяются для каждого региона, по относительному большинству голосов.

Россия входила в группу II "Восточная Европа", от которой выбрали Сербию (137 голосов), Албанию (134), Словакию (117) и Чехию (99).



<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование