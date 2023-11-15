Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре 2023 года увеличилось на 1,2%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-октябре 2023 года в текущих ценах составило 29,7 млрд. рублей и увеличилось в сопоставимых ценах на 1,2% по сравнению с январем –октябрем 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 23,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1483 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе – октябре 2022 г., молока – 6976,4 тыс. тонн (на 5,7% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 83,7% производства яиц.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, или 100,8% к уровню 1 ноября 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,05%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.