Лукашенко потребовал от правительства обеспечить укомплектованность 16 тыс. скотомест

Лукашенко пригрозил «разукомплектацией» правительству, если до конца года не будут скотом не будут заселены все фермы.

"По информации Комитета государственного контроля, недоукомплектовано почти 16 тысячи скотомест. Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца 2023 года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Если вы этого не сделаете, я вам обещаю, что "разукомплектую" ваш состав", - пригрозил Лукашенко.

Он также напомнил об указе о строительстве (реконструкции) в 2023 - 2024 годах по 10 молочнотоварных комплексов в каждой области.

«Однако мало построить хорошее здание и установить новейшее оборудование. Мы построили немало. Председатели облисполкомов, с сегодняшнего дня будем считать, что эти новые молочнотоварные фермы - ваши личные инвестиционные проекты. Посмотрим на отдачу", - добавил пенсионер.