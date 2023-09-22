Последнее обновление: 22.09.2023 11:38

Лукашенко заговорил о новом уровне сельского хозяйства

Лукашенко хочет поднять сельское хозяйство страны на новый уровень несмотря на то, что текущую ситуацию в животноводстве он сам оценивает «нельзя дальше мириться».

«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве нельзя, надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину», - заявил Лукашенко на выездном заседании в Солигорске.

«Спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут, и будут расти, открываются новые рынки. И сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации - просто преступление. Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», - добавил он.

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