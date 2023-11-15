Последнее обновление: 15.11.2023 17:02

МОК призвал НОКи отказаться от предложенных РФ «Всемирных игр дружбы»

Международный олимпийский комитет призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в придуманных Россией «Всемирных играх дружбы» в сентябре 2024 года.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявить осторожность в отношении данной инициативы. Действительно, любое участие НОК во „Всемирных играх дружбы“ противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных соревнований, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — заявил директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета. В то же время это правительство пытается организовать полностью политизированное спортивное мероприятие», - заявил в свою очередь руководитель МОК Томас Бах.

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