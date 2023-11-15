Палата представителей США одобрила поправки в бюджет без средств для Украины и Израиля

Палата представителей США во вторник поддержала проект о дополнительном финансировании госрасходов для предотвращения шатдауна, в который не включены средства для Украины и Израиля.

Проект, который спикер Майк Джонсон внес на выходных, получил широкую поддержку обеих партий. Голосование с результатом 336 "за" (209 от демократов и 127 от республиканцев) и 95 "против" называют победой для нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

При этом предыдущий спикер Маккарти потерял должность по инициативе радикальных республиканцев именно потому, что в голосовании за предыдущий проект о дополнительном финансировании для правительства собрал достаточно голосов благодаря голосам от Демократической партии.

Впрочем, на этот раз представители этого крыла республиканцев сказали, что не будут выступать против Джонсона, поскольку проект является приемлемым компромиссом.

Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля. Уже утвержденное финансирование для работы федеральных органов заканчивается в полночь в пятницу.

Дополнительное финансирование для программ в сфере военного строительства, поддержки ветеранов, транспорта, жилищной политики и развития городов, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов и медицины покрывает потребности до 19 января, а для других функций федерального правительства, включая оборону – до 2 февраля.