Байден подписал бюджет США на 2023 год

Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.

"Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса. Он позволит инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, борьба с насилием в отношении женщин, а также предоставление критически важной помощи Украине", - сообщил Байден.

Ранее проект бюджета на сумму $1,7 трлн был одобрен обеими палатами американского Конгресса. Из этой суммы $45 млрд предназначено на помощь Украине и странам НАТО.

На оборонные расходы выделяется $858 млрд, что на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом. Не оборонная часть бюджета на 6% выше уровня 2022 финансового года.