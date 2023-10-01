Байден поддержал проект временного бюджета, который не включает помощь Украине

Президент США одобрил принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования, направленный на предотвращение остановки работы правительства (шатдауна).

Письменное заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома. При этом не уточняется, успел ли Байден подписать документ.

Временный бюджет рассчитан на 45 дней (до 17 ноября) и не включает помощь Украине. Джо Байден в своем заявлении выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добьется принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана»,— говорится в заявлении Байдена.

Сенат США предлагал выделить на помощь Украине 6 млрд долларов, в то время как президент просил о 24 млрд долларов для поддержки украинского контрнаступления. Республиканцы во главе с Кевином Маккарти выступают против выделения дополнительных средств на помощь Украине.