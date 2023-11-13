ЕС готов либерализовать визовый режим с Арменией

Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза на встрече в понедельник обсудили пути поддержки Армении на фоне региональной нестабильности после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Об этом на брифинге по итогам встречи заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, министры ЕС поддержали предложение увеличить численность гражданской миссии в Армении, которая будет осуществлять больше патрулей на "непростых участках границы" с Азербайджаном.

Также обсуждались возможная поддержка Армении за счет средств из Европейского фонда мира и "вариант визовой либерализации" для армянских граждан.

"Мы должны быть особенно бдительными в отношении любых попыток дестабилизации Армении – изнутри или извне. Мое послание Азербайджану было четким: любые попытки подорвать территориальную целостность Армении будут неприемлемыми и будут иметь тяжелые последствия для качества наших отношений", – подчеркнул Боррель.

Он подтвердил, что Евросоюз призывает Ереван и Баку как можно быстрее возобновить переговоры для заключения мирного соглашения. Также не исключено присутствие главы армянского МИД на следующей встрече "профильного" Совета Евросоюза.