Последнее обновление: 13.11.2023 17:53

Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о военном сотрудничестве

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита в ОАЭ министра обороны Виктора Хренина.

«В ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина и Государственного министра по делам обороны ОАЭ. В ходе встречи стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РБ.

Хренин принимает участие в работе выставки Dubai Airshow 2023.



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