Жозеп Боррель анонсировал переговорное турне по Ближнему Востоку

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке в поисках "политического горизонта" для развязки в израильско-палестинском конфликте. Об этом он написал в своем Twitter (X).

Боррель сообщил, что на этой неделе посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ в сектор Газы и политические вопросы.

"Нам нужен "политический горизонт" по направлению к решению с двумя государствами (израильского и палестинского народов. – Ред.). Этого можно достичь только путем диалога", – отметил Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС уже был в регионе с серией визитов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих событий.

Напомним, на недавней ежегодной конференции дипломатов ЕС Боррель очертил основные приоритеты Евросоюза в условиях войны на Ближнем Востоке.