Военные США выделили $33,7 млн на разработку ядерного космического корабля

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ядерных технологий для космических аппаратов в рамках программы JETSON. Об этом сообщает Space.

Согласно контракту, компания получит $33,7 миллиона для разработки мощных ядерных технологий и проектирования космических аппаратов. Цель проекта JETSON – запуск реактора расщепления в космосе, который будет производить тепло для превращения его в электроэнергию с помощью силовых преобразователей Стирлинга. Такая электроэнергия может быть использована для питания полезной нагрузки космических аппаратов или электрических двигателей.

Реактор, который будет разрабатывать Lockheed Martin, базируется на предварительной демонстрации NASA под названием "Киловатный реактор с использованием технологии Стирлинга" (KRUSTY), состоявшейся в 2018 году. Этот проект открывает перспективы применения ядерного расщепления в космических операциях и может кардинально изменить способы передвижения и исследования космоса.

Lockheed Martin будет работать с компаниями Space Nuclear Power Corp (SpaceNukes) и BWX Technologies (BWXT) для разработки этих технологий. Обе компании имеют опыт в области ядерной энергетики и проектирования реакторов. В настоящее время проект находится в стадии предварительного рассмотрения проекта с возможным переходом на следующий этап рассмотрения.

Кроме компании Lockheed Martin, в проекте JETSON также принимают участие другие компании. Хьюстонский стартап Intuitive Machines получил контракт на разработку концепции космического корабля с использованием компактной радиоизотопной системы питания, а Westinghouse Government Services получила контракт на продолжение исследований по использованию мощных систем ядерного расщепления в космических аппаратах.