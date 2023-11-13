В Тбилиси задержали двух иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГИЛ

Грузинская контрразведка заявила о задержании в столице двух иностранцев, у которых обнаружили самодельные взрывные устройства и флаг ИГИЛ, сообщает портал "Новости-Грузия".

Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии заявил, что задержание произошло в рамках расследования дела о транспортировке нелегальных мигрантов.

Операцию провели одновременно в двух местах в Тбилиси. Во время обыска у задержанных обнаружили взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, электрошокеры, поддельные загранпаспорта и флаг ИГИЛ.

Гражданство задержанных пока не раскрывают. В мае в Грузии сообщали о задержании шестерых подозреваемых в связях с ИГИЛ.