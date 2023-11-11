За три месяца в Латвию ввезено свыше 200 тыс. тонн продовольствия из РФ и Беларуси

За последние три месяца из РФ и Беларуси в Латвию ввезено почти 200 тыс. тонн продовольственных товаров. Больше всего – овощей, на втором месте – зерновые, далее следуют масла, семена, соль, алкоголь, сахар и другие продукты. В распоряжении Латвийского телевидения есть список фирм, получавших продовольственные товары из РФ и Беларуси через контрольно-пропускные пункты.

Сравнивая с тем же периодом прошлого года, видно, например, что импорт зерновых из РФ и Беларуси вырос многократно.

В системе Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) насчитывается 68 предприятий, которые с августа по октябрь (включительно) получали продукты питания из стран-агрессоров. Среди них большую часть занимают оптовые торговцы, грузоперевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, а также производители алкоголя, например, Amber Latvijas Balzams, производитель сладостей Aizkraukles saldumi, компания Voldemārs и многие портовые предприятия.

ПВС не раскрывает ни объемы товаров, полученных каждым предприятием, ни группы товаров, отмечая лишь, что самые маленькие получали до десяти грузов в месяц, крупные — по 100 и больше.

Латвийское телевидение попыталось связаться со всеми включенными в список ПВС предприятиями. Большая часть из них на вопросы не ответила.

Компания Aizkraukles saldumi пояснила, что везет из России растительные жиры, а из Беларуси – кукурузные шарики. Эти продукты там на треть дешевле, чем на других рынках. Общая доля их в производстве небольшая – 3%.

Представитель Mango Trade ответил письменно, что с начала войны предприятие ничего не закупает ни в РФ, ни в Белоруссии, а информация Латвийского телевидения устарела.

В фирме Voldemārs также заявили, что не импортируют и не имеют на складах товаров из России или Беларуси.

Но ПВС настаивает: в его списке из 68 предприятий ошибок нет, поскольку эти товары были задекларированы самими операторами или их представителями.

В списке ПВС числятся и многие портовые предприятия. Одно из них – Alpha osta, половина долей капитала которого принадлежит ASNS Investment, который, в свою очередь, полностью принадлежит латвийской сельскохозяйственной компании Latraps.

Представитель Alpha osta при личном разговоре заявил, что не закупает зерно в России, а осуществляет стивидорские услуги — обеспечивает их перевалку из вагонов в суда, которые затем отправляются в другие страны ЕС, например, в Испанию.

Получать прибыль, помогая российскому зерну отправиться дальше, не запрещено. Основатель Latraps Эдгар Ружа, который является и членом правления Alpha ostā, уклонился от обсуждения этики такого бизнеса, поручив вести разговор руководителю коммуникаций предприятия Зане Берке.

«Кажется, всем абсолютно ясно, что и ООН, и ЕС однозначно выразили позицию, что нельзя милитаризировать и использовать в качестве оружие глобальные продовольственные потоки. Что это означает? У каждого проходящего через Латвию зернышка есть не только продавец, но и покупатель — тот, кому нужно это продовольствие», - заявила она.

Представитель Latraps отметила, что Alpha osta — только один из немногих стивидоров, кто помогает импортируемому из РФ зерну отправляться дальше.

В компании Astramar Liepāja K.A., в свою очередь, рассказали, что оказывают экспедиторские услуги европейским предприятиям для поставок грузов через Латвию.

«Этическая сторона это или нет, должна решить общая политика ЕС. Поскольку, насколько мы понимаем, эти грузы затем идут в третьи страны. То же самое, что делает Украина, чтобы в третьи страны поступало продовольствие. И это такой же поток продовольствия, только из стран-агрессоров. Я не знаю, почему в мире разрешают это делать», - сказал директор и член правления Astramar Liepāja K. A. Виестурс Андерсонс.

«Неважно, что конечный покупатель и плательщик. Важно, что мы соответственны в том, что в РФ поступают деньги, на которые она может вооружаться и убивать украинских детей, матерей и отцов», - считает руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта.

Этот список – только более детальный – есть и в распоряжении министра земледелия Арманада Краузе. Министр не стал раскрывать, какие из 68 компаний активнее всего сотрудничают с Россией и Беларусью.

«Я лично обязуюсь связаться с этими крупнейшими импортерами и выяснить, какова ситуация. Но я бы скалах так — это действительно вопрос этики каждого предприятия, получать ли прибыль на войне и страданиях других людей», - сказал Краузе.

При этом министр признал, что сам выступает против полного аппрета импорта продовольственных товаров из РФ и Беларуси на уровне Евросоюза.