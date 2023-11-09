Палестинская администрация могла бы управлять сектором Газы - Госдеп

Соединенные Штаты считают, что Палестинская администрация является уместным органом, который в конечном счете мог бы управлять сектором Газы. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Представительница Госдепа отметила, что Палестинская администрация является единственным палестинским правительством, которое возникло благодаря соглашениям в Осло, сообщает CNN.

"Какими бы ни были ее недостатки, это правительство для палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Мы считаем, что в конечном счете голоса и стремления палестинцев должны быть в центре управления и безопасности в секторе Газы после окончания конфликта", – сказала Лиф.

По ее словам, Госдепартамент сейчас рассматривает все эти вопросы и хотел бы начать дискуссии по этому поводу как можно быстрее.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против возможной повторной оккупации Израилем Газы.

Перед этим старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявлял, что длительная оккупация сектора Газы не планируется.