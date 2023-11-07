Страны НАТО останавливают участие в договоре о сокращении вооружений в Европе

Страны-члены НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и объявили о намерении бессрочно остановить свое участие в нем.

"Признавая роль ДОВСЕ как основы евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а Россия нет, была бы нестабильной. Поэтому, как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международным нормам", – говорится в сообщении.

Это решение поддержали все страны-члены НАТО. В то же время, как отмечается в сообщении, члены Альянса остаются едиными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности.

В НАТО будут продолжать консультироваться и оценивать последствия нынешних условий безопасности и их влияние на безопасность Альянса.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.