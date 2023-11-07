США остановят участие в договоре о сокращении вооружений 7 декабря

В ответ на решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) США решили приостановить действие всех обязательств по соглашению, начиная с 7 декабря.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Белого дома.

"Решение о приостановлении наших обязательств по ДОВСЕ было принято в тесной консультации и координации с нашими союзниками по НАТО, многие из которых также являются государствами-участниками договора. Ряд наших партнеров по ДОВСЕ, которые не являются членами НАТО, также поддерживают приостановление обязательств в ответ на действия России", – отмечается в заявлении.

В Белом доме добавили, что приостановление обязательств по соглашению усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне за счет снятия ограничений по планированию, развертыванию и проведению учений – "ограничений, которые больше не связывают Россию после ее выхода из договора", говорится в заявлении.

Россия 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).