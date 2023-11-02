В Германии официально запретили деятельность ХАМАС

Деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun запрещены в Германии, сообщила сегодня министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Группировка Samidoun также действует в Германии под названиями "HIRAK – Палестинское молодежное движение за мобилизацию молодежи (Германия)" и "Hirak eV".

"Проведение спонтанных "празднований радости" здесь, в Германии, в ответ на ужасные террористические атаки ХАМАС против Израиля демонстрирует антисемитское, антигуманное мировоззрение Samidoun особенно отвратительным образом", – сказала Фезер.

"Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми конституционными средствами государства", – подчеркнула она.

Samidoun называет себя "сетью солидарности с палестинскими заключенными". По оценке органов безопасности, сеть тесно связана с радикальной палестинской организацией НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Сама НФОП пропагандирует вооруженную борьбу против Израиля, но, в отличие от ХАМАС, не является религиозной. Она входит в террористический список ЕС.

Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Шольц объявил о запрете на деятельность двух организаций. Представители Samidoun отпраздновали нападение ХАМАС в Берлине, раздавая сладости. ХАМАС классифицируется как террористическая организация в ЕС и США.

Он также пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.