Президент Сербии распустил парламент и назначил внеочередные выборы

Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 17 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу формальное предложение о роспуске Народной Скупщины и проведении внеочередных выборов в законодательный орган власти.

Ранее Вучич заявлял, что готов "по требованиям общественности" распустить Скупщину и назначить внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

Одновременно пройдут выборы во всех крупных муниципальных образованиях Сербии, так как правительство распустило все органы местного самоуправления.

Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было.

Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны.