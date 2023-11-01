В РФ продвигают идею о создании кибервойск

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поддерживает идею о создании кибервойск. Об этом заявил сегодня на форуме издания CNews.

"По планам создания кибервойск, я в этом смысле, точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях)", - сказал Шадаев.

"Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил чиновник, которого цитирует Интерфакс.

Ранее идею о создании кибервойск в составе Росгвардии высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.