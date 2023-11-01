Последнее обновление: 01.11.2023 17:10

Египет открыл КПП "Рафах" для выхода иностранцев из сектора Газа

Египет открыл КПП "Рафах" для выхода иностранцев из сектора Газа.

"КПП Рафах открылся для обладателей иностранных паспортов. Из сектора Газа должны выехать порядка 400 человек", - пишет The Times of Israel.

Помимо этого, в Газу отправились машины скорой помощи, чтобы вывезти тяжелораненых из больниц в Египет. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники сообщает, что Катар выступил посредником в соглашении между Израилем, ХАМАС и Египтом об эвакуации из сектора Газа всех иностранцев и тяжелораненых. С переговорами об освобождении заложников эти договоренности никак не связаны.



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