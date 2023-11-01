Северная Корея закрывает ряд посольств по всему миру

Северная Корея готовится закрыть до десятка посольств, в том числе в Испании, Гонконге и нескольких странах Африки, что может привести к закрытию почти 25% представительств Пхеньяна по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Так, на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи в этих странах.

И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей с 1970-х годов, поддерживая военное сотрудничество и обеспечивая редкие для КНДР источники иностранной валюты.

Закрытие посольства создало почву для того, что может стать "одним из крупнейших внешнеполитических потрясений страны за последние десятилетия", с последствиями для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также для возможности получения незаконных доходов, пишет Чед О'Кэрролл, основатель веб-сайта NK Pro, посвященного Северной Корее.

Более десятка миссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций, тенденции к отстранению Пхеньяна и вероятного ослабления северокорейской экономики.

Сеульское министерство объединения, которое занимается межкорейскими делами, заявило, что закрытие отражает влияние международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

"Похоже, что они уходят, поскольку их бизнес, приносящий иностранную валюту, потерпел неудачу из-за усиления санкций со стороны международного сообщества, что затрудняет дальнейшее содержание посольств", – говорится в заявлении министерства.

По данным министерства, Северная Корея имеет официальные отношения со 159 странами, но у нее было только 53 дипломатические миссии за рубежом, в том числе три консульства и три представительства.

Северная Корея также закроет свое посольство в Испании, а ее миссия в Италии будет заниматься делами в соседней стране, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.