Япония ввела санкции против членов ХАМАСа

Япония решила заморозить активы девяти членов палестинской боевой группировки ХАМАС и связанной с ним компании, введя санкции против организации на фоне ее войны против Израиля, сообщают Kyodo News.

Отмечается, что это первые рестрикции, введенные Японией после того, как ХАМАС начал террористическую атаку на Израиль 7 октября, спровоцировав широкомасштабный конфликт между еврейским государством и исламистской группировкой.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что Япония продолжит рассматривать возможность введения дополнительных санкций «с точки зрения борьбы со сбором средств для терроризма».

Лица, внесенные в рестрикционный список Японии, являются ключевыми членами ХАМАС, оперативниками и финансовыми посредниками.

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