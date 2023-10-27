Лидеры ЕС призвали Израиль и ХАМАС к "гуманитарным паузам"

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг согласовали позицию по эскалации на Ближнем Востоке, ограничившись осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

Лидеры ЕС повторили, что осуждают террористические атаки ХАМАС на гражданское население, призывают его освободить заложников и "решительно подчеркивают право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом".

В контексте гуманитарной ситуации в секторе Газа Европейский совет призвал к "постоянному, быстрому, безопасному и беспрепятственному" гуманитарному доступу для тех, кто в нем нуждается, в частности путем "гуманитарных коридоров и пауз для гуманитарных нужд".

Руководители европейских государств подтвердили, что поддерживают решение арабо-израильского конфликта по принципу двух государств (то есть образование Палестины) и "проведение международной мирной конференции в ближайшее время", что предлагала Испания.

Отдельный пункт заявления саммита ЕС касается необходимости борьбы с распространением дезинформации и незаконного контента и ответственности онлайн-платформ.