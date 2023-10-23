На парламентских выборах в Швейцарии победили правопопулисты

На парламентских выборах в Швейцарии победила правопопулистская Швейцарская народная партия, которая показала один из лучших результатов в истории политсилы. Об этом свидетельствуют данные Swissinfo.

Окончательные результаты выборов в 200-местный Национальный совет показывают, что Народная партия получила девять дополнительных мест (всего 62), социал-демократы – два (41) и Центристская партия – одно (29). Радикально-либеральная партия потеряла одно место (28), Зеленые – пять (23), а "зеленые либералы" – шесть (10).

Явка избирателей составила 46,6%, по сравнению с 45,1% четыре года назад.

В 46-местном Сенате больше всего мест пока что получили Центристская партия и Радикально-либеральная партия, но поскольку в некоторых кантонах ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства (более 50% голосов), будет необходим второй тур выборов, который состоится в ноябре.

Опрос показывал, что SVP наберет 28,1% голосов.

Усиление позиций ультраправых, вероятно, повлияет на риторику власти по миграционным вопросам – которые Швейцарская народная партия активно использовала в избирательной кампании – и уменьшит внимание к проблеме климатических изменений.