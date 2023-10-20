США и по меньшей мере три страны Европы призвали граждан покинуть Ливан

Соединенные Штаты, Великобритания, а также Германия и Нидерланды призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Ливана.

В частности, Госдеп США призвал американских граждан в этой стране спланировать свой выезд как можно быстрее, пока это возможно сделать обычными коммерческими рейсами. Тем, кто решил никуда не ехать, советуют продумать свои действия на случай чрезвычайных ситуаций.

Похожее объявление опубликовало МИД Британии, призывая британцев на территории Ливана выезжать, пока это можно сделать коммерческими рейсами.

"На юге Ливана, у границы с Израилем, продолжаются перестрелки из артиллерии и минометов, воздушные удары. Напряжение большое и эскалация может произойти очень быстро", – пояснили в заявлении МИД Британии, которое цитирует Reuters.

Посольство Германии в Бейруте тоже призвало всех немцев в стране не медлить с покупкой билетов, сообщает Spiegel.

"Сейчас мы официально просим немецких граждан выехать из Ливана", – говорится в заявлении.

Одновременно Бундесвер готовится при необходимости отправлять за немецкими гражданами военные самолеты, небольшие подразделения для такой потенциальной операции уже размещены на Кипре.

Правительство Нидерландов тоже посоветовало гражданам отменить поездки в Ливан, а тем, кто находится там, выехать как можно быстрее.

Как известно, на территории Ливана действует враждебная Израилю группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, поэтому после эскалации между боевиками ХАМАС и Израилем ситуация на границе Израиля и Ливана также обострилась.