Молдова усиливает меры безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Власти Молдовы объявили о введении с вечера четверга дополнительных мер безопасности в стране и на границах "в условиях эскалации рисков для глобальной безопасности на фоне войны в Израиле".

Среди прочего, на территорию Международного аэропорта Кишинева будут пускать только пассажиров, персонал и членов экипажей воздушных судов, а доступ к аэропорту ограничат средними воротами терминала, сообщает NewsMaker.

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы проведут оперативные мероприятия по усилению пограничного контроля и мер безопасности во всех пунктах пересечения государственной границы, в том числе и в аэропорту Кишинева.

"Конкретные действия, направленные на обеспечение безопасности граждан и государства Республики Молдова, будут продолжаться", – заявили в пограничной службе страны.

Меры безопасности усилят увеличением оперативных возможностей правоохранителей, обменом между ними оперативной информацией "с целью предотвращения возможных попыток дестабилизации верховенства права".